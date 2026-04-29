Mise à jour économique à Ottawa

Malgré un contexte mondial incertain, François-Philippe Champagne souligne la résilience de l'économie canadienne, tout en reconnaissant les défis criants liés à l'abordabilité.

Dans sa mise à jour économique, dévoilée mardi, le ministre des Finances a annoncé une réduction du déficit de 11 milliards de dollars, passant de 78,3 à 66,9 milliards.

Selon lui, le Canada affiche la deuxième plus forte croissance du G7. Toutefois, il admet que cette vigueur macroéconomique n'est pas ressentie uniformément, particulièrement dans les secteurs du bois d'œuvre, de l'automobile et de l'acier, où l'inflation et les coûts de l'énergie pèsent lourdement sur les ménages.

Écoutez le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, répondre aux questions de Patrick Lagacé à la suite du dépôt de son mini-budget.