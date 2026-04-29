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Mise à jour économique à Ottawa

«Ce qui m'empêche de dormir le plus, c'est l'enjeu de l'abordabilité»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 avril 2026 08:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Ce qui m'empêche de dormir le plus, c'est l'enjeu de l'abordabilité»
François-Philippe Champagne / Cogeco Média

Malgré un contexte mondial incertain, François-Philippe Champagne souligne la résilience de l'économie canadienne, tout en reconnaissant les défis criants liés à l'abordabilité.

Dans sa mise à jour économique, dévoilée mardi, le ministre des Finances a annoncé une réduction du déficit de 11 milliards de dollars, passant de 78,3 à 66,9 milliards.

Selon lui, le Canada affiche la deuxième plus forte croissance du G7. Toutefois, il admet que cette vigueur macroéconomique n'est pas ressentie uniformément, particulièrement dans les secteurs du bois d'œuvre, de l'automobile et de l'acier, où l'inflation et les coûts de l'énergie pèsent lourdement sur les ménages.

Écoutez le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, répondre aux questions de Patrick Lagacé à la suite du dépôt de son mini-budget.

«Si on sort du studio vous puis moi, les gens vont nous parler du logement, de l'épicerie puis de l'essence. [...] Ce qui m'empêche de dormir le plus, c'est l'enjeu de l'abordabilité.»

François-Philippe Champagne

Autres sujets abordés

  • La surveillance accrue des pétrolières par le Bureau de la concurrence;
  • La réponse aux critiques concernant la rareté des entrevues de Mark Carney dans les médias privés francophones.

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