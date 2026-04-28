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Les théories du complot pullulent

Donald Trump: l’attentat était-il mis en scène?

par 98.5

0:00
16:02

Entendu dans

La commission

le 28 avril 2026 14:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Donald Trump: l’attentat était-il mis en scène?
La commission / Cogeco Média

Depuis la tentative d'assassinat survenue samedi dernier, les théories du complot pullulent sur les réseaux sociaux, suggérant que Donald Trump aurait lui-même orchestré ces événements.

Un sondage maison mené auprès des auditeurs du 98.5 révèle une statistique frappante: 88 % des répondants jugent plausible que ces attaques aient été scénarisées.

Écoutez la professeure et cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, Marie-Ève Carignan, aborder le tout au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, à l'émission La commission.

Selon la professeure, ce résultat n'est pas surprenant. Elle explique que Donald Trump lui-même nourrit cette rhétorique sur ses propres plateformes, comme Truth Social.

De plus, le climat de méfiance est accentué par les nombreux mensonges répertoriés du candidat républicain et par une culture populaire (films, séries) qui place souvent le complot au cœur de la Maison-Blanche.

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