Assurer les intérêts stratégiques québécois

La première ministre Christine Fréchette passe à l'offensive en vue de la révision cruciale de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Elle a officiellement nommé Louise Blais comme émissaire du Québec pour porter la voix de la province auprès des instances fédérales, américaines et mexicaines.

Forte de son expérience aux Nations unies, Mme Blais aura pour mission de s'assurer que les intérêts stratégiques québécois soient au cœur des discussions menées par l'équipe de négociation menée par Janice Charette.

Écoutez l'émissaire Louise Blais aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

L'objectif est clair: maintenir une cohésion avec le fédéral tout en protégeant les piliers de l'économie d'ici.

Louise Blais souligne l'importance d'agir sur le terrain, notamment face aux tarifs imposés par les Américains sur l'aluminium, qui nuisent autant aux consommateurs chez nos voisins du Sud qu'à nos producteurs.

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