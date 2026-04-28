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Une pression sans précédent

Crise de la toxicomanie au CHUM: un système à bout de souffle

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Entendu dans

La commission

le 28 avril 2026 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Crise de la toxicomanie au CHUM: un système à bout de souffle
Le CHUM, situé au cœur de l’itinérance à Montréal. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) fait face à une pression sans précédent due à l’augmentation marquée des cas de toxicomanie.

Au cours des quatre dernières années, plus de 2200 personnes ont été hospitalisées pour des troubles d’usage de substances, tandis que la clinique externe a traité environ 12 000 patients pour des motifs similaires.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, mardi midi, en compagnie de Nathalie Normandeau, à l'émission La commission.

Il souligne que cette situation, exacerbée par la présence de revendeurs aux abords des centres de services, place un fardeau insupportable sur les épaules du personnel soignant.

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