Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) fait face à une pression sans précédent due à l’augmentation marquée des cas de toxicomanie.

Au cours des quatre dernières années, plus de 2200 personnes ont été hospitalisées pour des troubles d’usage de substances, tandis que la clinique externe a traité environ 12 000 patients pour des motifs similaires.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, mardi midi, en compagnie de Nathalie Normandeau, à l'émission La commission.

Il souligne que cette situation, exacerbée par la présence de revendeurs aux abords des centres de services, place un fardeau insupportable sur les épaules du personnel soignant.