Géopolitique de l'énergie

Le départ inattendu des Émirats arabes unis de l’OPEP, effectif au 1er mai, marque un tournant majeur pour le marché mondial de l'énergie.

Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, explique que ce retrait découle de tensions croissantes avec l'Iran et d'une volonté d'augmenter la production pétrolière pour financer la transition économique.

En devenant producteur indépendant, les Émirats se rapprochent du bloc occidental, notamment des États-Unis.

Cette augmentation de l'offre mondiale, conjuguée à la capacité des Émirats arabes unis de contourner le détroit d'Ormuz grâce à leurs oléoducs, laisse présager une baisse éventuelle des prix à la pompe.

Écoutez l'analyse d'Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, mardi midi à La commission.