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Santé et sécurité

Morts au travail: les syndicats dénoncent les reculs du gouvernement

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Entendu dans

La commission

le 28 avril 2026 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Morts au travail: les syndicats dénoncent les reculs du gouvernement
Olivier Carrière de la FTQ critique la CAQ pour avoir affaibli les mécanismes de prévention, notamment via le projet de loi 27, exposant 85 % des chantiers à moins de protection, et souligne que la sécurité représente seulement 0,25 % du coût de construction. / JT Jeeraphun

Le 28 avril marque une journée de commémoration pour les victimes d'accidents du travail, dont le nombre a atteint 257 décès en 2025 au Québec.

Olivier Carrière (FTQ) dénonce le projet de loi 27, qui prévoit de retirer 85% des représentants en prévention sur les chantiers, qualifiant de «vicieux» l'argument des coûts de construction face à la valeur d'une vie humaine. 

Parallèlement, Nathalie Perron (Syndicat des métallos) souligne l'urgence d'agir pour les signaleurs routiers, qui ont déploré cinq décès l'an dernier, et réclame un meilleur encadrement de la part du ministère des Transports.

Écoutez Olivier Carrière, secrétaire général de la FTQ et Nathalie Perron, présidente de la section locale 9005 du syndicat des Metallos, mardi midi à La commission

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