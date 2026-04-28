Santé et sécurité

Le 28 avril marque une journée de commémoration pour les victimes d'accidents du travail, dont le nombre a atteint 257 décès en 2025 au Québec.

Olivier Carrière (FTQ) dénonce le projet de loi 27, qui prévoit de retirer 85% des représentants en prévention sur les chantiers, qualifiant de «vicieux» l'argument des coûts de construction face à la valeur d'une vie humaine.

Parallèlement, Nathalie Perron (Syndicat des métallos) souligne l'urgence d'agir pour les signaleurs routiers, qui ont déploré cinq décès l'an dernier, et réclame un meilleur encadrement de la part du ministère des Transports.

Écoutez Olivier Carrière, secrétaire général de la FTQ et Nathalie Perron, présidente de la section locale 9005 du syndicat des Metallos, mardi midi à La commission.