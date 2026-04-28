Il mise sur l'offre et l'autoconstruction

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, propose de stimuler l'offre d'habitation en construisant 100 000 nouveaux logements annuellement.

Sa mesure phare consiste en un remboursement de la TVQ pour les constructions neuves (maisons, condos, plex) dont la valeur peut atteindre 500 000$, incluant l'autoconstruction.

Contrairement à la CAQ qui mise sur la demande, M. Milliard souhaite réduire les coûts de construction pour faciliter l'accès à la propriété.

Le plan inclut également la promotion des unités d'habitation accessoires (UHA) pour densifier les terrains résidentiels, malgré les freins réglementaires de certaines municipalités.

Écoutez Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, expliquer le tout, mardi après-midi à La commission.