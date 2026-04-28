Si les Oilers s'inclinent contre les Ducks

Les Oilers d'Edmonton sont au bord du gouffre. Les jeunes Ducks d'Anaheim dirigés par Joel Quenneville ont les devants 3-1 dans leur série éliminatoire et on ne connaît pas trop l'état de santé de Connor McDavid.

Écoutez Stéphane Waite, qui était avec les Blackhawks de Chicago durant les grandes années de Joel Quenneville, commenter cette série et les autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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