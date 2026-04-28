Si les Oilers s'inclinent contre les Ducks

Les Oilers d'Edmonton sont au bord du gouffre. Les jeunes Ducks d'Anaheim dirigés par Joel Quenneville ont les devants 3-1 dans leur série éliminatoire et on ne connaît pas trop l'état de santé de Connor McDavid.
Écoutez Stéphane Waite, qui était avec les Blackhawks de Chicago durant les grandes années de Joel Quenneville, commenter cette série et les autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Selon Waite, Joel Quenneville trouve toujours le moyen de surprendre durant les séries;
- McDavid ne joue pas à sa pleine mesure et les gardiens des Oilers ne sont pas à la hauteur;
- Les jeunes Ducks font un peu penser aux jeunes des Canadiens;
- Si les Oilers perdent: «Ça va être l'enfer à Edmonton»;
- Ça va très bien pour les Sabres de Buffalo;
- Jakub Dobes demeure devant le filet des Canadiens;
- Les séries, c'est une guerre d'ajustements.