Quatrième match Canadiens-Lightning

Après trois matchs ayant nécessité de la prolongation, est-ce que les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay vont encore prolonger le suspense, dimanche, lors du quatrième match de leur série éliminatoire?

Pour un quatrième match de suite, les Canadiens présentent la même formation.

Si Yvan Cournoyer portait le flambeau, vendredi, lors de l'entrée en scène des joueurs, cette fois, c'est Serge Savard qui s'est acquitté de la tâche, ce qui a mené à une clameur assourdissante.

Trop d'hommes...

On le sait, la foule fringante du Centre Bell représente un septième joueur pour le Tricolore, mais quand il y a - littéralement - sept joueurs sur la patinoire pour les Canadiens, ça se transforme en pénalité.

Pénalité dont le Lightning ne parvient pas à profiter. À la reprise à cinq contre cinq, les hommes de Martin St-Louis décochent enfin leur premier tir - après 6:40 - sur le filet de l'adversaire, celui de Cole Caufield.

Une pénalité de Max Crozier à Phillip Danault permet aux Canadiens de lancer leur attaque à cinq, et sans Andrei Vasilevskiy - fumant deux fois contre Juraj Slafkovsky, le Tricolore aurait déjà l'avance...

Une autre pénalité - de Yanni Gourde, cette fois - donne 12 secondes à cinq contre trois pour le Tricolore et une autre longue présence pour les Canadiens en territoire adverse. Même résultat: Vasilevskiy est intraitable.

Tout comme Dobes, qui tient le fort en fin d'engagement, lorsque l'unité défensive est débordée dans son territoire.

On en reste là: 0-0 avec 9 tirs contre 6 en faveur des Canadiens.