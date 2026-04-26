Quatrième match Canadiens-Lightning

Après trois matchs ayant nécessité de la prolongation, est-ce que les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay vont encore prolonger le suspense, dimanche, lors du quatrième match de leur série éliminatoire?
Pour un quatrième match de suite, les Canadiens présentent la même formation.
Si Yvan Cournoyer portait le flambeau, vendredi, lors de l'entrée en scène des joueurs, cette fois, c'est Serge Savard qui s'est acquitté de la tâche, ce qui a mené à une clameur assourdissante.
Trop d'hommes...
On le sait, la foule fringante du Centre Bell représente un septième joueur pour le Tricolore, mais quand il y a - littéralement - sept joueurs sur la patinoire pour les Canadiens, ça se transforme en pénalité.
Pénalité dont le Lightning ne parvient pas à profiter. À la reprise à cinq contre cinq, les hommes de Martin St-Louis décochent enfin leur premier tir - après 6:40 - sur le filet de l'adversaire, celui de Cole Caufield.
Une pénalité de Max Crozier à Phillip Danault permet aux Canadiens de lancer leur attaque à cinq, et sans Andrei Vasilevskiy - fumant deux fois contre Juraj Slafkovsky, le Tricolore aurait déjà l'avance...
Une autre pénalité - de Yanni Gourde, cette fois - donne 12 secondes à cinq contre trois pour le Tricolore et une autre longue présence pour les Canadiens en territoire adverse. Même résultat: Vasilevskiy est intraitable.
Tout comme Dobes, qui tient le fort en fin d'engagement, lorsque l'unité défensive est débordée dans son territoire.
On en reste là: 0-0 avec 9 tirs contre 6 en faveur des Canadiens.
Gros choc dans le coin de la patinoire en début de deuxième tiers entre Josh Anderson et Ryan McDonagh.
La mauvaise nouvelle: c'est Anderson qui est puni pour avoir donné de la bande. La très mauvaise nouvelle: Anderson reste un bon moment avec un genou sur la patinoire avant de quitter pour le vestiaire...
Seule bonne nouvelle: le Tricolore résiste au jeu de puissance de la formation de Tampa.
Finalement, rien de grave. Anderson est de retour cinq minutes plus tard.
Les Canadiens ouvrent la marque à mi-chemin de l'engagement lorsque Zachary Bolduc fonce vers le filet avec un défenseur sur le dos. La rondelle est repoussée par le gardien, mais ricoche sur Bolduc avant de trouver le fond du filet, à 10:06.
Le Tricolore résiste à un autre avantage numérique du Lightning, puis profite du sien, tout de suite après. Le marqueur? Un certain Caufield. Secousse sismique au Centre Bell à 13:29.
Il reste peu de temps à la période lorsque Juraj Slafkovsky se fait matraquer par Crozier en plein milieu de la patinoire, lui qui avait le coude élevé. Les arbitres ratent l'infraction et, c'est Mike Matheson qui écope d'une pénalité pour avoir riposté...
Le Lightning est puni par la suite, ce qui annule en partie la pénalité, mais à quatre contre quatre, Jake Guentzel touche la cible avec 55 secondes à disputer à l'engagement.
Et Dobes sauve un autre but avec un plongeon désespéré avec une poignée de secondes au cadran.
Ça promet pour la troisième.
Plus de détails à venir...