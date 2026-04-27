Marie-Ève Fournier souligne une statistique choc: posséder un véhicule au pays coûte désormais 1 439 $ par mois en moyenne, une dépense qui égale maintenant celle de l'alimentation dans le budget des ménages.

Est-ce votre cas?

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi à Lagacé le matin.

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