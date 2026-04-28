22 édifices détruits

Un incendie dévastateur a frappé le célèbre site d'immersion médiévale de Bicolline, à Saint-Mathieu-du-Parc, au cours du week-end.

Le feu, qui aurait pris naissance au troisième étage d'un bâtiment du vieux quartier, s'est rapidement propagé pour détruire un total de 22 édifices.

Malgré l'ampleur des flammes et la présence de près de 900 personnes sur le terrain pour un rassemblement de chefs de guilde, personne n'a été blessé.

Écoutez le fondateur du Duché de Bicolline et directeur général, Olivier Renard, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Malgré ce coup dur, la direction confirme que la programmation de la saison est maintenue, incluant la Grande Bataille de Bicolline prévue en août.