Série Canadiens-Lightning

Pour une deuxième fois depuis le début de la série éliminatoire entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, les deux formations ont droit à deux journées de congé.
À quoi servent ces deux jours de congé?
Écoutez à ce sujet Meeker Guerrier en conversation avec l'animateur Philippe Cantin.
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