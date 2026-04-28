Ottawa revoit son déficit prévu à 67G$

Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a présenté mardi une mise à jour économique annonçant notamment une réduction du déficit fédéral à 67 milliards de dollars, une baisse de 11,5 milliards par rapport aux précédentes estimations.

De plus, 60 milliards de nouveaux investissements sur cinq ans ont été annoncés, ainsi que le programme «Équipe Canada forte», visant à former 100 000 jeunes dans les métiers spécialisés d’ici 2033.

Des mesures sont aussi prévues pour les médias et les athlètes de haut niveau.

Écoutez le compte-rendu du journaliste de La Presse, Antoine Trépanier, mardi, au micro de Philippe Cantin.