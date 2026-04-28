Infection contagieuse

La région de Sherbrooke est aux prises avec une épidémie de parvovirus, une infection virale extrêmement contagieuse chez les chiens, qui peut s'avérer mortelle, particulièrement pour les chiots.

Est-ce que les propriétaires de chiens doivent s’en inquiéter ?

Écoutez le vétérinaire Raymond Plasse à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Le parvovirus s'attaque principalement au système gastro-intestinal et, dans certains cas, au muscle cardiaque.

Ce virus peut survivre jusqu'à 90 jours dans l'environnement, ce qui facilite grandement la contamination par contact indirect (sols, chaussures, objets).

Raymond Plasse recommande fortement la vaccination, une solution peu coûteuse et très efficace.

Il souligne d'ailleurs que le relâchement de la vaccination favorise la résurgence de maladies graves, telles que la parvovirose ou la leptospirose.