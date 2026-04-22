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Pour des raisons religieuses

À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans

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Entendu dans

Radio textos

le 22 avril 2026 12:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
L’affaire soulève un débat sur l’objection de conscience dans les soins de santé, la neutralité professionnelle et les droits des patientes. / Adobe Stock

Une jeune fille de 14 ans, accompagnée de sa mère, s'est vu refuser la prescription de la pilule du lendemain par un pharmacien de Chicoutimi pour des motifs religieux.

Bien que la Charte des droits et libertés permette au personnel de la santé de refuser un soin en raison de ses convictions — à condition de diriger le patient vers une solution de rechange —, l'événement soulève l'indignation et de sérieuses questions sur l'accès aux services de santé essentiels.

Écoutez le Dr Benoit Heppell aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Le médecin de famille ne cache pas son malaise face à cette situation. Selon lui, bien que l'objection de conscience soit reconnue pour des actes lourds comme l'aide médicale à mourir ou l'avortement, l'appliquer à la contraception d'urgence est déplorable dans une société laïque.

Il souligne que le rôle du professionnel est avant tout de s'adapter au patient, peu importe ses propres valeurs morales ou religieuses.

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