Pour l'obtention du diplôme secondaire

Dès septembre 2026, les élèves ontariens devront impérativement réussir un examen de littératie financière avec une note minimale de 70% pour obtenir leur diplôme d'études secondaires.

Cette mesure, annoncée par la ministre de l'Éducation de l'Ontario, vise à s'assurer que les jeunes maîtrisent des concepts de base essentiels comme l'imposition, l'épargne et la gestion de l'endettement avant d'entrer sur le marché du travail.

Écoutez le chroniqueur Alexandre Leblond faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien que le Québec dispose d'un cours d'éducation financière depuis une dizaine d'années, sa réussite n'est pas une condition sine qua non pour l'obtention du diplôme, et les résultats en littératie financière chez les 18-24 ans demeurent mitigés, s'élevant à environ 55%.