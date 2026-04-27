Des milliers de personnes en espace clos

Luc Ferrandez relate son expérience positive du Centre Bell et du métro montréalais, soulignant le calme et le respect de la foule malgré une densité extrême.

S’inspirant du modèle finlandais, il propose d'aménager Montréal pour favoriser l'activité physique naturelle, comme la marche et le vélo, plutôt que le sport organisé.

Il critique sévèrement les choix budgétaires de l'administration Martinez Ferrada, notamment le maintien des investissements dans les bibliothèques coûteuses au détriment des corridors verts et de l'accès à l'eau.

Selon lui, un urbanisme axé sur la nature réduirait la pression sur le système de santé.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.