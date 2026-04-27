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Des milliers de personnes en espace clos

Le Centre Bell et le métro: un modèle de civisme montréalais

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 avril 2026 09:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le Centre Bell et le métro: un modèle de civisme montréalais
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez relate son expérience positive du Centre Bell et du métro montréalais, soulignant le calme et le respect de la foule malgré une densité extrême.

S’inspirant du modèle finlandais, il propose d'aménager Montréal pour favoriser l'activité physique naturelle, comme la marche et le vélo, plutôt que le sport organisé.

Il critique sévèrement les choix budgétaires de l'administration Martinez Ferrada, notamment le maintien des investissements dans les bibliothèques coûteuses au détriment des corridors verts et de l'accès à l'eau.

Selon lui, un urbanisme axé sur la nature réduirait la pression sur le système de santé.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Pas de violence, pas de mauvaise odeur, pas de sinistre... juste de la paix pour un endroit où t'es des milliers de personnes compactées les uns sur les autres.»

Luc Ferrandez

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