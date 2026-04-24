Potentiellement 200 000 conteneurs par an

Le Port de Québec s’apprête à franchir une étape majeure de son développement avec un projet d'agrandissement visant à traiter annuellement 200 000 conteneurs.

Grâce à une profondeur de 15 mètres permettant d’accueillir des cargos de grande capacité, Québec rejoindrait le rang des ports internationaux comme Montréal ou Vancouver.

Si Nathalie Normandeau salue cette avancée attendue depuis longtemps, Luc Ferrandez exprime des réserves, rappelant que des motifs environnementaux avaient bloqué un projet similaire par le passé.

Le débat soulève également la question de la concurrence ou de la collaboration nécessaire avec le Port de Montréal.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, vendredi après-midi à La commission.