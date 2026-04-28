La série Canadiens-Lightning est égale 2-2

Bien que plusieurs facettes du jeu du Tricolore soient satisfaisantes dans la série face au Lightning, le chroniqueur sportif Jean-François Baril pointe du doigt le manque de production offensive des deux premières unités de l'équipe.

Il souligne au passage que le premier trio, malgré une présence constante en zone adverse, peine à concrétiser ses occasions.

Écoutez l'analyse de Jean-François Baril, mardi, à Lagacé le matin.

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