Quatrième match Canadiens-Lightning

À quoi s'attendre du Lightning de Tampa Bay pour ce quatrième affrontement face aux Canadiens de Montréal?

Le Rooster prédit que les joueurs du Lightning amèneront l'intensité et le jeu physique à un autre niveau, eux qui étaient déjà très impliqués physiquement lors des premiers matchs.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel, faire ses prédictions pour le quatrième match de la série Canadiens-Lightning.