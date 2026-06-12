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Dès 15 ans, il était déjà derrière un micro

Comment Henry Arnaud s'est-il retrouvé à interviewer des stars hollywoodiennes?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 juin 2026 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Henry Arnaud
Henry Arnaud

et autres

Comment Henry Arnaud s'est-il retrouvé à interviewer des stars hollywoodiennes?
Henry Arnaud / Cogeco Média

Comment Henry Arnaud s'est-il retrouvé à côtoyer des stars d'Hollywood telles que Céline Dion, Laura Pausini, ou encore Pamela Anderson? À l'occasion de la dernière émission du Québec maintenant sous sa forme actuelle, notre correspondant retrace son parcours, de son enfance à aujourd'hui.

C'est tout petit, au début du lancement des radios FM en France, qu'il s'est retrouvé derrière un micro comme animateur. À 15 ans et demi à peine, il rencontrait Serge Gainsbourg pour une entrevue!

Une dizaine d'années plus tard, il a quitté Paris pour Los Angeles avec son mari. Il raconte par ailleurs comment le fait d'être Français aux États-Unis est un avantage pour le poste qu'il occupe.

Écoutez les souvenirs du correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, au Québec maintenant, vendredi.

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