Recapitulatif politique

C’est le moment pour Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire récapitulatif politique à coups d’analogies sportives.
Écoutez cette chronique bien chargée, étant donné la fin de la session parlementaire, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Fausse balle de la part du PQ et du Bloc dans le dossier du TGV, en raison de leur position contradictoire. En février 2025, les deux partis manifestaient leur enthousiasme pour le projet de TGV. Alors, quelles sont les réelles convictions du PQ et du Bloc québécois à l’endroit du TGV? On peut se questionner aujourd’hui.»
Quelques autres analogies abordées:
- Un nouveau système de jeu : Marc Miller et son projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux chez les moins de 16 ans.
- Le PEQ sortit de l'infirmerie;
- Conduite antisportive de la part de Christine Fréchette;
- Revirement de situation : Trump et l'annulation des frappes sur l'Iran.