Le Canada poursuit sa préparation en vue de son premier match vendredi face à la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre du Mondial 2026.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier en discuter jeudi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«On croit que Moïse Bombito y sera. Il semble avoir convaincu l'équipe canadienne qu'il pouvait être présent pour la Coupe du monde, même s'il n'était pas à 100 % aux dernières nouvelles. Il est tellement important qu'en le retirant de l'alignement, il y aurait un certain trou dans la défense centrale. Et c'est vraiment charnière au foot. Dans le style du jeu également de l'équipe canadienne, on compte vraiment sur lui.»
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