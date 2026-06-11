L’actrice Véronique Claveau interprète le rôle de Céline Dion alors que se tenait la première du spectacle Titanique, mercredi soir.
Écoutez l’actrice discuter de cette pièce et de la grande chanteuse qu’elle incarne jeudi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Je suis une vraie fan de Céline, donc il y a un amour à la base. Donc j'essaie vraiment de la faire avec tellement de respect, le plus naturel possible, tout en étant évidemment dans le ridicule et dans la caricature, mais sans être clownesque. Donc, je pense que le texte est tellement extraordinaire. Je n’ai rien à pousser, j'ai juste à essayer d'être vraie.»