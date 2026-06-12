Écriture de la chanson Dai Dai avec Shakira

Le Québécois Alexander Castillo Vasquez a travaillé avec Shakira pour réaliser Dai Dai, la chanson thème de la Coupe du monde de la FIFA.
Écoutez l'artiste montréalais discuter de sa collaboration avec la célèbre chanteuse, vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Le beat de Dai Dai, je l'avais commencé ici à Montréal avec ma sœur Vanessa. C'est une des idées qu'on avait, puis on l'a gardé dans l'ordi. Et à un moment donné, Shakira avait un show, on était ensemble dans la voiture, puis elle cherchait la prochaine chanson du Mondial. Cette idée m'est venue en tête et je lui ai montré, puis elle a vraiment aimé. À partir de là, ça a tellement avancé vite. Benny Adam aussi a écrit des mélodies.»
L'artiste explique également comment il en est venu à connaître Shakira et travailler avec la vedette internationale sur plusieurs projets.