Match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine

Le Canada s'est contenté d'un match nul de 1 à 1 face à la Bosnie-Herzégovine vendredi, pour son premier match dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Écoutez les chroniqueurs sportifs Meeker Guerrier, sur place pour assister à l'événement, et Jérémy Filosa brosser le portrait de cette rencontre au micro de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.