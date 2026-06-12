Match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine

Le Canada s'est contenté d'un match nul de 1 à 1 face à la Bosnie-Herzégovine vendredi, pour son premier match dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Écoutez les chroniqueurs sportifs Meeker Guerrier, sur place pour assister à l'événement, et Jérémy Filosa brosser le portrait de cette rencontre au micro de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.
«Le héros canadien aujourd'hui, un héros qui a gardé le Canada en vie et qui a marqué un but extraordinaire, c'est Ismaël Koné. C'était une ambiance vraiment incroyable. Et c'est le premier point dans l'histoire du Canada, donc ça a crié pas mal dans les estrades.»