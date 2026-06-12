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Match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine

«Le héros qui a gardé le Canada en vie c'est Ismaël Koné»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 juin 2026 17:19

Avec

Jeremy Filosa
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Philippe Cantin
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et autres

«Le héros qui a gardé le Canada en vie c'est Ismaël Koné»
Le Canada s'est contenté d'un match nul de 1 à 1 face à la Bosnie-Herzégovine vendredi, pour son premier match dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026. / Nathan Denette / La Presse canadienne

Le Canada s'est contenté d'un match nul de 1 à 1 face à la Bosnie-Herzégovine vendredi, pour son premier match dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Écoutez les chroniqueurs sportifs Meeker Guerrier, sur place pour assister à l'événement, et Jérémy Filosa brosser le portrait de cette rencontre au micro de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.

«Le héros canadien aujourd'hui, un héros qui a gardé le Canada en vie et qui a marqué un but extraordinaire, c'est Ismaël Koné. C'était une ambiance vraiment incroyable. Et c'est le premier point dans l'histoire du Canada, donc ça a crié pas mal dans les estrades.»

Meeker Guerrier

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