À l'heure du bilan

Les partis politiques du Québec ont fait le point sur leurs bons et mauvais coups, vendredi matin, par rapport à la dernière session parlementaire et pour celle à venir.

Selon les faits saillants du journaliste Louis Lacroix, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, se donne le défi de se faire davantage connaître cet été. Quant au Parti québécois, la formation a établi certains liens entre le crime organisé et le PLQ.

Chez les caquistes, on s'est réjoui du bilan de la nouvelle première ministre tout en tentant de s'éloigner de l'héritage de François Legault. Du côté de Québec solidaire, le parti de gauche souhaite surprendre les sondeurs au cours des prochains mois.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, résumer le bilan des partis politiques à l'Assemblée nationale, vendredi, au micro de Philippe Cantin.