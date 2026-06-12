L'auteure-compositrice-interprète Ingrid St-Pierre était de passage en studio pour offrir un moment privilégié à l'équipe, alors qu'elle s'apprête à clore un chapitre important de sa carrière.

Samedi soir, au Théâtre Maisonneuve, dans le cadre des Francos, elle offrira la toute dernière représentation de sa tournée solo au piano.

Écoutez la chanteuse Ingrid St-Pierre mettre la table pour sa performance aux Francos, vendredi, à l’émission de Philippe Cantin.

Elle livre aussi une performance musicale en direct pour souligner la dernière édition de l'émission Le Québec maintenant animée par Philippe Cantin.