Guerre au Moyen-Orient

En matinée, le président Trump menaçait l'Iran de frappes massives. En après-midi, on avait un accord de principe. Que s'est-il passé?
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On a annoncé un accord de principe pour la réouverture du détroit d'Ormuz et un gel temporaire des frappes;
- Les négociations incluent le déblocage des avoirs iraniens, 60 jours de discussions sur le nucléaire, et des enjeux liés aux exportations de pétrole brut;
- Un combat UFC à la Maison-Blanche, impliquant sept agences américaines et un coût de 60 millions de dollars, coïncide avec l'anniversaire de Trump, le 14 juin.