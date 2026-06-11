 Aller au contenu
Guerre au Moyen-Orient

De la menace de frappes massives à un accord de principe

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 juin 2026 17:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
De la menace de frappes massives à un accord de principe
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

En matinée, le président Trump menaçait l'Iran de frappes massives. En après-midi, on avait un accord de principe. Que s'est-il passé?

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet avec l'animateur Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • On a annoncé un accord de principe pour la réouverture du détroit d'Ormuz et un gel temporaire des frappes;
  • Les négociations incluent le déblocage des avoirs iraniens, 60 jours de discussions sur le nucléaire, et des enjeux liés aux exportations de pétrole brut;
  • Un combat UFC à la Maison-Blanche, impliquant sept agences américaines et un coût de 60 millions de dollars, coïncide avec l'anniversaire de Trump, le 14 juin.

Vous aimerez aussi

Le président Trump revient sur sa décision d'attaquer violemment l'Iran
Le Québec maintenant
Le président Trump revient sur sa décision d'attaquer violemment l'Iran
0:00
7:50
Des joueurs et membres du personnel bloqués à la frontière américaine
La commission
Des joueurs et membres du personnel bloqués à la frontière américaine
0:00
7:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les meilleures aubaines de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Les meilleures aubaines de la semaine
Le déficit du Québec est revu à la baisse
Rattrapage
Économie
Le déficit du Québec est revu à la baisse
Trump et son ambassadeur disent le contraire: qui dit vrai?
Rattrapage
Position envers le Canada
Trump et son ambassadeur disent le contraire: qui dit vrai?
«Fausse balle de la part du PQ et du Bloc dans le dossier du TGV»
Rattrapage
Recapitulatif politique
«Fausse balle de la part du PQ et du Bloc dans le dossier du TGV»
Premier match du Canada, vendredi: «On croit que Moïse Bombito y sera»
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
Premier match du Canada, vendredi: «On croit que Moïse Bombito y sera»
Devrait-on implanter la gratuité de la pilule contraceptive au Québec?
Rattrapage
Santé
Devrait-on implanter la gratuité de la pilule contraceptive au Québec?
«Je n’ai rien à pousser, j'ai juste à essayer d'être vraie»
Rattrapage
Première du spectacle Titanique
«Je n’ai rien à pousser, j'ai juste à essayer d'être vraie»
De nombreuses manifestations ont eu lieu à Mexico
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
De nombreuses manifestations ont eu lieu à Mexico
Abandon du projet de constitution: «Jolin-Barette a dû se rendre à l'évidence»
Rattrapage
Fin de la session parlementaire imminente
Abandon du projet de constitution: «Jolin-Barette a dû se rendre à l'évidence»
DPJ:«Un enfant signalé toutes les quatre minutes» -Nancy Audet
Rattrapage
Bilan annuel alarmant
DPJ:«Un enfant signalé toutes les quatre minutes» -Nancy Audet
«Je pense que l'humoriste, c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société»
Rattrapage
Spectacle L’expérience de la vie
«Je pense que l'humoriste, c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société»
Le président Trump revient sur sa décision d'attaquer violemment l'Iran
Rattrapage
Sur son réseau social Truth Social
Le président Trump revient sur sa décision d'attaquer violemment l'Iran
Le marathon de description de Claudine Douville
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
Le marathon de description de Claudine Douville
La Banque centrale du Canada maintient son taux directeur
Rattrapage
Pas de récession?
La Banque centrale du Canada maintient son taux directeur