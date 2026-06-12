Les souvenirs de notre collaborateur

De ses débuts en Iran jusqu'à son passage en Afghanistan, notre collaborateur Ferry de Kerchkove, raconte les moments marquants de son travail qui l'ont mené partout à travers le monde.

Il s'est d'abord occupé des questions consulaires et des questions de visas pour les Iraniens qui voulaient venir au Canada, en tant qu'agent administratif.

Ferry de Kerchkove témoigne également de la période peu connue durant laquelle l'Afghanistan était effervescent et où il a habité, ce qui lui a permis de devenir ambassadeur.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, aborder le tout, vendredi, au Québec maintenant.