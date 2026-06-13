Regards noirs en public

De plus en plus de témoignages de parents font état de comportements déplaisants de la part d'inconnus lorsqu’ils sortent avec leurs enfants en public.

Que ce soit au restaurant ou dans les transports, les regards noirs sont de plus en plus fréquents et le jugement est bien présent.

Écoutez la journaliste Olivia Lévy aborder ce sujet, samedi, avec l’équipe de l’émission Signé Lévesque.

Bien que certains comportements découlent parfois d'un certain laxisme parental, elle pointe aussi du doigt le manque flagrant de solidarité citoyenne.