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La mythologie autochtone

«C'est comme si on était frappés par la malédiction du Wendigo» -Biz

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 juin 2026 17:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«C'est comme si on était frappés par la malédiction du Wendigo» -Biz
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Les camps de jour ont particulièrement marqué notre chroniqueur, Biz, ce qui le mène, ce vendredi, à raconter une légende, concernant le wendigo, une créature surnaturelle issue de la mythologie autochtone. 

Sous forme d'un immense squelette, le wendigo a la particularité de manger la chair humaine, ce qui le fait grandir encore et encore.

Écoutez la chronique de Sébastien Fréchette (Biz) à ce sujet, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Cette histoire mène Biz à faire un parallèle avec la société dans laquelle on vit...

«J'ai l'impression qu'au Québec, en ce moment, on est très polarisés et qu'on se mange entre nous, qu'on se dévore entre nous. Avant, c'était facile, on se battait contre les Anglais. Maintenant, on n'a même plus besoin des Anglais. Sur les réseaux sociaux particulièrement, c'est très polarisé, alors c'est comme si on était frappés par la malédiction du Wendigo. Et c'est comme ça que j'explique, ou du moins que la mythologie autochtone peut venir expliquer la tension sociale qui se passe en ce moment.»

Biz

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