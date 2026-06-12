Les camps de jour ont particulièrement marqué notre chroniqueur, Biz, ce qui le mène, ce vendredi, à raconter une légende, concernant le wendigo, une créature surnaturelle issue de la mythologie autochtone.

Sous forme d'un immense squelette, le wendigo a la particularité de manger la chair humaine, ce qui le fait grandir encore et encore.

Écoutez la chronique de Sébastien Fréchette (Biz) à ce sujet, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

Cette histoire mène Biz à faire un parallèle avec la société dans laquelle on vit...