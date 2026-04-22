Après une longue tournée hommage aux BB, le groupe de son père, Ludovick Bourgeois présente son nouveau spectacle intitulé Karaoké 90.

Écoutez Ludovick Bourgeois s'entretenir de ce nouveau projet avec Catherine Beauchamp, Meeker Guerrier et Philippe Cantin.

Le spectacle revisite les succès populaires des années 1990, incluant des titres de Marie Carmen, Céline Dion, Marjo et Bon Jovi.

Le concept mise sur la participation du public: des spectateurs, sélectionnés au préalable via son site internet, monteront sur scène pour chanter avec lui.

Bourgeois espère également inviter des artistes marquants de cette décennie, comme Sylvain Cossette, qui assure d'ailleurs la mise en scène du spectacle.