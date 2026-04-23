Investissement pour l'hôpital Maisonneuve-Rosement

C'est un changement de ton que l'on remarque à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, alors que la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé jeudi un investissement massif de 700 millions de dollars afin d'accélérer la modernisation et la reconstruction de l'édifice vétuste.

Le Dr François Marquis, chef des soins intensifs de l'établissement, se réjouit de ce qu'il perçoit comme un espoir de changement de la part du gouvernement.

Écoutez-le réagir à l'annonce de la première ministre, jeudi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.