Première impression de la première ministre

À quelques mois de l'élection provinciale, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, se met en action pour tenter de «sauver les meubles», d'après le spécialiste en communication, Louis Aucoin.

Il mentionne, par exemple, sa stratégie qui a consisté à rencontrer le maire de Québec, Bruno Marchand, tout juste avant son assermentation pour que sa première rencontre «officielle» soit à Montréal avec Soraya Martinez Ferrada.

La santé semble aussi être au coeur de son approche, notamment avec l'annonce de 700 millions de dollars en investissements dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Écoutez Louis Aucoin, président d’Aucoin Stratégies et communications, expliquer la stratégie de la première ministre, au micro de l'animateur Philippe Cantin.