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Le dégagement refusé de Dach

«C'est inadmissible, tu es en prolongation» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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11:53

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 21 avril 2026 23:52

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«C'est inadmissible, tu es en prolongation» -Dany Dubé
Les joueurs du Lightning après leur but vainqueur. / AP/Chris O'Meara

Les Canadiens de Montréal ont perdu 3-2 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay lors du deuxième match de la série entre les deux équipes.

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la rencontre Canadiens-Lightning en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.

Les sujets discutés

  • L'erreur de Kirby Dach en prolongation qui a mené au but gagnant;
  • Slafkovsky et Suzuki ont pris des risques sur le jeu qui a mené au but égalisateur du Lightning;
  • Dany Dubé aimerait «doubler» Cole Caufiled au prochain match;
  • Juraj Slafkovksy n'a pas été très présent après son combat;
  • Les défenseurs des Canadiens ont été ciblés;
  • Jakub Dobes a été exceptionnel dans la défaite;
  • Les Canadiens ont volé un match à Tampa;
  • Dany Dubé est étonné de l'utilisation de Scott Sabourin à outrance par Jon Cooper;
  • L'analyste ne pense pas que Martin St-Louis va apporter des changements en vue du troisième match, mais lui, mettrait Joe Veleno à la place de Dach.

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