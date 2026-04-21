Le dégagement refusé de Dach

Les Canadiens de Montréal ont perdu 3-2 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay lors du deuxième match de la série entre les deux équipes.
Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la rencontre Canadiens-Lightning en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- L'erreur de Kirby Dach en prolongation qui a mené au but gagnant;
- Slafkovsky et Suzuki ont pris des risques sur le jeu qui a mené au but égalisateur du Lightning;
- Dany Dubé aimerait «doubler» Cole Caufiled au prochain match;
- Juraj Slafkovksy n'a pas été très présent après son combat;
- Les défenseurs des Canadiens ont été ciblés;
- Jakub Dobes a été exceptionnel dans la défaite;
- Les Canadiens ont volé un match à Tampa;
- Dany Dubé est étonné de l'utilisation de Scott Sabourin à outrance par Jon Cooper;
- L'analyste ne pense pas que Martin St-Louis va apporter des changements en vue du troisième match, mais lui, mettrait Joe Veleno à la place de Dach.