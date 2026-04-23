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Documentaire: Un chef en terrain inconnu

De la cuisine à la maison autosuffisante pour le chef Charles-Antoine Crête

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 avril 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
De la cuisine à la maison autosuffisante pour le chef Charles-Antoine Crête
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Être un chef novateur, c'est une chose. Continuer d'innover dans un autre domaine, c'en est une autre.

Écoutez Charles-Antoine Crête, chef copropriétaire du Montréal Plaza et du Juliette Plaza, nous parler de sa maison autonome de type géonef, jeudi après-midi, au Québec maintenant.

Crête a acheté une maison autosuffisante de type Earthship avec son ami Sébastien Deraspe, et il intègre des innovations écologiques comme une piscine naturelle et un foyer de masse.

Le documentaire Un chef en terrain inconnu, diffusé sur TV5, explore ses projets créatifs, son équipe et le lien entre sa vie à la campagne et la gastronomie montréalaise.

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