Être un chef novateur, c'est une chose. Continuer d'innover dans un autre domaine, c'en est une autre.

Écoutez Charles-Antoine Crête, chef copropriétaire du Montréal Plaza et du Juliette Plaza, nous parler de sa maison autonome de type géonef, jeudi après-midi, au Québec maintenant.

Crête a acheté une maison autosuffisante de type Earthship avec son ami Sébastien Deraspe, et il intègre des innovations écologiques comme une piscine naturelle et un foyer de masse.

Le documentaire Un chef en terrain inconnu, diffusé sur TV5, explore ses projets créatifs, son équipe et le lien entre sa vie à la campagne et la gastronomie montréalaise.