Inondations, nids-de-poule et propreté

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, fait le point sur trois dossiers critiques: les inondations printanières, la propreté et les nids-de-poule.

En direct vers Pierrefonds, elle surveille la hausse rapide du niveau de l'eau et souligne l'importance d'une stratégie métropolitaine de cartographie des zones inondables.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, aborder trois dossiers majeurs concernant sa ville, mercredi à Lagacé le matin.