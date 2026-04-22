Inondations, nids-de-poule et propreté

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, fait le point sur trois dossiers critiques: les inondations printanières, la propreté et les nids-de-poule.
En direct vers Pierrefonds, elle surveille la hausse rapide du niveau de l'eau et souligne l'importance d'une stratégie métropolitaine de cartographie des zones inondables.
Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, aborder trois dossiers majeurs concernant sa ville, mercredi à Lagacé le matin.
«Il va falloir réfléchir, comme grande région métropolitaine, à comment on va mieux outiller les citoyens puis les communautés à se préserver contre les inondations qui arrivent à chaque crue de printemps.»
Autres sujets abordés:
- La propreté: la mairesse partage la frustration des citoyens mais insiste sur le fait que les changements structurels prennent du temps, tout en invitant la population à participer au nettoyage;
- La dégradation des rues.