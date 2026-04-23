Conférence controversée

Lors d'une conférence tenu au Conseil des relations juives et israéliennes (CIJA), le chef du Parti québécois a affirmé qu'il y a un manque considérable de documentation au Canada sur la présence d'immigrants qui adhèrent à une idéologie associée aux Frères musulmans, une organisation considérée comme terroriste dans plusieurs juridictions.

Luc Ferrandez critique vivement cette sortie en «terrain miné» de Paul St-Pierre Plamondon.

Écoutez l'animateur expliquer pourquoi il pense que cette sortie publique nuit à la crédibilité de PSPP, jeudi midi, à La commission.

Il estime que PSPP s'est « peinturé dans le coin » en répondant à une question de Québec Fier, un groupe de pression aux intérêts flous, plutôt que de se concentrer sur une vision positive et constructive de l'avenir du Québec.