Écart entre image et réalité

Les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez traitent du dossier chaud chez Métro.

Alors que la direction affirmait respecter scrupuleusement le Code du travail, une enquête du ministère du Travail confirme l'utilisation illégale de briseurs de grève dans ses entrepôts.

Le duo souligne l'écart flagrant entre le discours officiel de l'entreprise et la réalité constatée par les inspectrices du gouvernement.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur les sujets chauds de l'actualité, vendredi midi à La commission.