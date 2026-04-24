Chez nos voisins de l'Ouest

L'Alberta franchit une étape historique cette semaine avec le dépôt d'un projet de loi visant à abolir le changement d'heure.

Contrairement au Québec où le débat perdure depuis des années, la province de l'Ouest a choisi de maintenir l'heure d'été de façon permanente. Ce choix stratégique vise principalement à s'harmoniser avec ses voisins, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, qui ont déjà adopté ou annoncé des mesures similaires.

Écoutez l'analyse de Charles St-Arnaud, économiste en Alberta, en entrevue avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez vendredi midi.