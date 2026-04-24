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Première semaine au pouvoir

Christine Fréchette: entre efficacité diplomatique et iniquité fiscale

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 24 avril 2026 13:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Christine Fréchette: entre efficacité diplomatique et iniquité fiscale
Christine Fréchette, première ministre du Québec / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez dressent le bilan de la première semaine de Christine Fréchette comme première ministre du Québec. 

Écoutez les commissaires discuter de la performance de la nouvelle première ministre du Québec, vendredi. 

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