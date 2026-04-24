Match no.3 entre les Canadiens et le Lightning

Alors que la série entre le Canadien et le Lightning est égale 1-1, Martin McGuire souligne l'impact psychologique majeur du retour à Montréal pour les joueurs.

Il rejette la négativité de certains internautes envers Kirby Dach, la qualifiant de minoritaire.

Sur la glace, le défi sera de donner de l'espace au premier trio face à la robuste opposition de Tampa Bay.

Lane Hutson, étincelant depuis le début de la série, demeure le joueur à surveiller au Centre Bell.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, mettre la table pour le duel de vendredi soir.