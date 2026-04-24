TES Canada vise l'installation de 133 éoliennes

La municipalité de Sainte-Adelphe, comptant 935 habitants, est en conflit ouvert avec TES Canada concernant un projet de 133 éoliennes.

La mairesse Carole Neill a confirmé avoir reçu une mise en demeure sommant la municipalité d'abroger deux règlements protégeant les puits privés et limitant le bruit, jugés trop restrictifs par l'entreprise.

Élus sur une plateforme d'opposition au projet, la mairesse et son conseil ont refusé d'obtempérer, dénonçant une tentative d'intimidation.

Le dossier se transporte maintenant devant la Cour supérieure, alors que des sondages et référendums locaux démontrent qu'environ 68% de la population s'oppose au parc éolien.

Écoutez Carole Neill, mairesse de Saint-Adelphe, expliquer le tout, vendredi à La commission.