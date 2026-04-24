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Médecins spécialistes

Entente FMSQ: le départ de François Legault a tout débloqué

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Entendu dans

La commission

le 24 avril 2026 12:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Entente FMSQ: le départ de François Legault a tout débloqué
La commission / Cogeco Média

Le Dr Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes du Québec, confirme que le retrait du premier ministre François Legault de la table des négociations a été le catalyseur de l'entente entre le gouvernement et la FMSQ.

Bien que l'augmentation salariale de 11% soit prospective et sans rétroaction, l'entente mise sur des investissements majeurs pour l'accès aux soins, notamment 40 millions de dollars annuels pour les technologies de l'information et le système de répartition des demandes de services (CRDS).

Pour éviter un nouveau «psychodrame» dans deux ans, le Dr Bernèche propose de confier les futures négociations à un arbitre tiers.

Écoutez Dr Grégoire Bernèche, radiologiste à l’Hôpital Pierre-Boucher et président de l’Association des radiologistes du Québec, à La commission vendredi. 

«Ma solution facile pour le gouvernement... c'est de mettre les négociations des médecins spécialistes entre les mains d'un arbitre, une tierce partie qui va être capable d'évacuer tout le côté émotif.»

Dr Grégoire Bernèche

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