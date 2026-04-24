Bien vivre ses vieux jours

Selon un récent sondage Léger, plus de la moitié des Québécois craignent de ne pas avoir suffisamment d'argent pour leurs vieux jours, symptôme de l'inflation marquée des dernières années, d'après les experts.

Cette statistique alarmante place le Québec au sommet des provinces canadiennes où l’on produit les aînés les plus pauvres du pays.

Écoutez le chroniqueur économique, Philippe Goulet Coulombe, faire le point sur la situation financière des aînés au Québec, vendredi midi à La commission.

Il souligne que l'éducation financière et la mise en place d'incitatifs gouvernementaux sont cruciales pour pallier ce manque d'épargne.

Toutefois, pour certains retraités actuels qui doivent composer avec moins de 2 000$ par mois, la marge de manœuvre est pratiquement inexistante.