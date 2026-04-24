Guerre aux Moyen-Orient

La Maison-Blanche a confirmé la tenue de discussions imminentes avec l'Iran, alors que Jared Kushner, gendre de Donald Trump, et l'envoyé spécial Steve Witkoff sont attendus dès ce samedi à Islamabad pour relancer les négociations.

Parallèlement, une trêve de trois semaines a été confirmée entre Israël et le Liban, afin de permettre aux parties de dialoguer.

Donald Trump s'est personnellement impliqué dans ce dossier, allant jusqu'à chapeauter les discussions directement depuis la Maison-Blanche plutôt qu'au Département d'État.

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à Washington, résumer les dernières déclarations de la Maison-Blanche, vendredi midi, à La commission.

Nathalie Normandeau profite également de l'entrevue pour souligner la petite sieste qu'a prise le président américain lors d'un point de presse dans le bureau ovale.

Trump serait-il à bout de souffle?