Le Wegovy, ce médicament «miracle» contre l’obésité, ne sera pas remboursé par le régime public, révèle un article de La Presse lundi.

Le gouvernement du Québec justifie cette décision en mettant de l’avant les effets secondaires du médicament, même si plusieurs estiment que le coût élevé du produit est le véritable frein à son remboursement.

Toutefois, de nombreuses personnes changent entièrement leurs habitudes de vie, mais ne parviennent pas à perdre du poids. Est-ce votre cas?

Écoutez Valérie Dussault, experte en alimentation fonctionnelle et en santé digestive, titulaire d’une maîtrise en nutrition et auteure du livre Transit : Une meilleure digestion pour une santé optimale, en discuter au micro de l’animatrice Marie-Ève Tremblay.