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Santé

Pourquoi certains ne perdent pas de poids malgré un changement des habitudes?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 20 avril 2026 11:23

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi certains ne perdent pas de poids malgré un changement des habitudes?
De nombreuses personnes changent entièrement leurs habitudes de vie, mais ne parviennent pas à perdre du poids... / Vadym Huzhva / Adobe Stock

Le Wegovy, ce médicament «miracle» contre l’obésité, ne sera pas remboursé par le régime public, révèle un article de La Presse lundi.

Le gouvernement du Québec justifie cette décision en mettant de l’avant les effets secondaires du médicament, même si plusieurs estiment que le coût élevé du produit est le véritable frein à son remboursement.

Toutefois, de nombreuses personnes changent entièrement leurs habitudes de vie, mais ne parviennent pas à perdre du poids. Est-ce votre cas?

Écoutez Valérie Dussault, experte en alimentation fonctionnelle et en santé digestive, titulaire d’une maîtrise en nutrition et auteure du livre Transit : Une meilleure digestion pour une santé optimale, en discuter au micro de l’animatrice Marie-Ève Tremblay.

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