Une analyse des approches de perte de poids

La docteure en nutrition Isabelle Huot analyse les approches actuelles de perte de poids, opposant les solutions médicales comme l'Ozempic aux méthodes naturelles.

Bien que les médicaments GLP-1 soient efficaces pour réduire l'appétit, ils comportent des effets secondaires notables et un risque élevé de reprise de poids dès l'arrêt du traitement, en plus d'une perte de masse musculaire importante.

Elle souligne que le maintien d'une perte de poids significative repose sur des piliers constants: déjeuner quotidiennement, bouger une heure par jour et cuisiner à la maison.

Enfin, elle rappelle que la gestion des émotions est primordiale pour éviter l'échec de tout régime.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition, autrice et chroniqueuse au 98.5, expliquer le tout, vendredi à La commission.