Francisation et travailleurs étrangers

Le chef du Parti libéral, Charles Milliard, a précisé sa vision pour le Québec, se distanciant de l'approche de la CAQ.

En matière de langue française, il privilégie des mesures concrètes, comme l'amélioration de la francisation des immigrants et la qualification des enseignants, plutôt que le débat sur la clause dérogatoire, qu'il n'utiliserait qu'en dernier recours.

Il a critiqué la gestion de l'immigration par le gouvernement actuel, prônant le rétablissement du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et une meilleure répartition régionale.

Enfin, il a affirmé que son parti ne renouvellerait pas la clause dérogatoire liée à la loi sur la laïcité en 2029.

Écoutez Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, discuter de ses priorités, vendredi, à La commission.